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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyete geçti.

Güncel
  • 20.01.2025 12:21
  • Giriş: 20.01.2025 12:21
  • Güncelleme: 20.01.2025 12:30
Kaynak: AA
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 12 yıllık aranın ardından geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatarak, "Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek" ifadesini kullanmıştı.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının göndere çekilmesinin ardından Halep Başkonsolosluğu yeniden faaliyetlerine başladı.

Suriye'deki yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık 2024'te 12 yıl sonra tekrar açılmıştı.  

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