Türkiye'nin ilk hipermarketi kepenk kapattı

Türkiye'de modern perakendenin simge noktalarından biri olarak gösterilen İçerenköy CarrefourSA, faaliyetlerini durdurdu.

1993 yılında Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak kapılarını açan mağazanın hizmet vermeyi durdurması, perakende sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilerine kapalı olan mağazanın girişine ilk olarak teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemediğine ilişkin bilgilendirme notu asıldı.

KAPIYA DUYURU ASILDI

Daha sonra mağaza girişinde yer alan duyuruda, hizmet verilememe nedeninin AVM kaynaklı olduğu belirtildi. Duyuruda, "Sayın müşterilerimiz, City's İstanbul AVM'den kaynaklanan nedenlerle ürün mal kabulü yapamadığımız için sizlere hizmet veremiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen koli teslimatlarının da bu süreçte Acıbadem CarrefourSA mağazası üzerinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Mağazanın kapalı olması nedeniyle çok sayıda müşteri sosyal medyada alışveriş yapamadıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK HİPERMARKETİYDİ

Carrefour'un Türkiye serüveni 22 Kasım 1993'te İstanbul İçerenköy'de başladı. Dönemin alışveriş anlayışına yeni bir boyut kazandıran mağaza, geniş ürün çeşitliliği, büyük otoparkı ve tek çatı altında alışveriş imkanıyla kısa sürede İstanbul'un en yoğun perakende merkezlerinden biri haline geldi.

1996 yılında alışveriş merkezi bölümünün de eklenmesiyle büyüyen tesis, uzun yıllar Kozyatağı Carrefour Alışveriş Merkezi adıyla faaliyet gösterdi. 127 dönümlük alana kurulan kompleks, yıllarca Anadolu Yakası'nın en önemli alışveriş noktalarından biri olarak öne çıktı.