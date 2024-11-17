Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında yaşamını yitirdi

Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çığ'ın vefat haberini yazarı olduğu Kaynak Yayınları duyurdu. Yayınevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun."

Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun. pic.twitter.com/m24damXdKC — Kaynak Yayınları (@kaynakyayin) November 17, 2024

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çığ'ın vefatının ardından mesaj yayımladı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, bilim dünyasına, öğrencilerine başsağlığı dilerim."