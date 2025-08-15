Türkiye'nin ilk 'sigarasız' şehri belli oldu: Kamu kurumlarında tamamen yasaklanacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin'in "Sigarasız şehir" olarak pilot proje kapsamında seçildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını belirtti. Ayrıca, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da tavizsiz bir politika uygulanacağını belirtti.

"BU ADIM, TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigaranın sadece sağlık değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük kayıplara neden olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9'una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13'e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösteriyor."

Prof. Dr. Aydın konuyla ilgili "Bu proje tüm Türkiye'yi kapsayan bir sağlık seferberliğidir. DSÖ'nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.