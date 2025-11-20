Türkiye'nin İspanya'daki maçta soyunma odasına hırsız girdi: 320 bin euroluk soygun

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

18 Kasım Salı günü La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Milli Takım'ın kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euronun üzerinde iki yüzüğün kaybolduğu belirtildi.

Marca'nın haberine göre, Milli Takım yetkililerinin hırsızlık şikayeti üzerine yapılan araştırmada çalınan eşyalar bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin stadyum çalışanı mı yoksa dışarıdan bir kişi mi olduğu ise netleşmedi.