Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı mayısta geriledi

İsviçre'nin altın ihracatı mayısta Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan sevkiyatlardaki azalmanın etkisiyle geriledi.

İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, İsviçre’nin toplam altın ihracatı mayıs ayında 103,4 ton oldu. Nisanda bu rakam 123,6 tondu.



İsviçre'nin Hindistan ve Hong Kong'a altın sevkiyatı Mayıs'ta sert düşerken, Türkiye ve Çin'e altın sevkiyatı mayısta hafif geriledi.

İsviçre mayıs ayında Çin’e 36,2 ton, Hong Kong’a 1,5 ton, Hindistan’a 14 ton, Türkiye’ye ise 9,5 ton altın ihracatı yaptı. İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı nisan ayında 10 ton olarak gerçekleşmişti.

İsviçre, dünyanın en büyük külçe altın rafine ve transit merkezi. Çin ve Hindistan ise yüksek fiyatlara ve mevsime duyarlı yerel taleple dünyanın en büyük tüketici pazarları konumunda bulunuyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı mayısta tarihi yüksek seviyeleri gördü.

Kaynak: BloombergHT