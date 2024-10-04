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Türkiye'nin Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

Spor
  • 04.10.2024 12:27
  • Giriş: 04.10.2024 12:27
  • Güncelleme: 04.10.2024 12:32
Kaynak: İHA
Türkiye'nin Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu müsabakanın ardından 14 Ekim Pazartesi günü de İzlanda'nın konuğu olacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, söz konusu mücadelelerin aday kadrosunu da belirledi.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

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