Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 3 kişi 3 ayrı ülkede yakalandı

Türkiye tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan A.H., T.H.C. ve F.M. yurtdışında yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kişilere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan A.H. Dubai’de yakalandı.

"Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından T.H.C., İran’da yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından aranan F.M. ise Kolombiya'da yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, A.H. ve T.H.C. Türkiye'ye iade edildi. F.M'nin iade işlemleri sürüyor.