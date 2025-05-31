Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 7 kişi gözaltına alındı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan toplam 7 kişinin gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edildildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlara ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli kişiler gözaltına alındı.

Türkiye'ye iadeleri yapıldığı ifade edilen açıklamada kısaca şunlara yer verildi:

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da,

”Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da,

“Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile

“Nitelikli Kasten Öldürme” suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır."