Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta'daki Büyükelçisi Erdeniz Şen, Ankara'da hayatını kaybetti.

Türkiye'nin La Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1996 yılından bu yana bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025'te kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Fidan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono da sosyal medya hesabındaki mesajında, Şen'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunan, özverili bir diplomat olarak öne çıkmıştı" dedi.

The President of Malta is deeply saddened to learn of the passing of the Ambassador of #Türkiye to Malta H.E. Erdeniz Şen.



He distinguished himself as a dedicated & devoted diplomat, who contributed to the strengthening of relations between our countries. pic.twitter.com/s3dHElLLP9