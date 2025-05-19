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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Ankara'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncel
  • 19.05.2025 15:07
  • Giriş: 19.05.2025 15:07
  • Güncelleme: 19.05.2025 15:13
Kaynak: ANKA
Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta'daki Büyükelçisi Erdeniz Şen, Ankara'da hayatını kaybetti.

Türkiye'nin La Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1996 yılından bu yana bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025'te kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

FİDAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Fidan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

MALTA CUMHURBAŞKANI DEBONO'NUN MESAJI

Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono da sosyal medya hesabındaki mesajında, Şen'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunan, özverili bir diplomat olarak öne çıkmıştı" dedi.

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