Türkiye'nin Milletler Ligi'ndeki rakibi Japonya oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 24 Temmuz’da Lodz’daki Atlas Arena’da sahaya çıkacak.
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.
Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer aldı.
FİNALLER POLONYA’NIN LODZ KENTİNDE
Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.
MAÇ 24 TEMMUZ’DA ATLAS ARENA’DA
Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.
DİĞER ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.
YARI FİNALDE OLASI RAKİP: BREZİLYA VEYA ALMANYA
Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.