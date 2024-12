Türkiye'nin Oscar adayı 'Hayat', kısa listeye kalamadı

Zeki Demirkubuz'un yönettiği, geçen sene vizyona giren 'Hayat' filmi, bugün açıklanan Oscar adayları kısa listesine giremedi.

Türkiye'nin 2025 Oscar Ödüllerinde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde aday gösterdiği aday, bu dalda kısa listeye giremedi.

Aynı kategoride kısa listeye seçilen filmler şöyle:

Brezilya, ‘I’m Still Here’

Kanada, ‘Universal Language’

Çek Cumhuriyeti, ‘Waves’

Danimarka, ‘The Girl with the Needle’

Fransa, ‘Emilia Pérez’

Almanya, ‘The Seed of the Sacred Fig’

İzlanda, ‘Touch’

İrlanda, ‘Kneecap’

İtalya, ‘Vermiglio’

Litvanya, ‘Flow’

Norveç, ‘Armand’

Filistin, ‘From Ground Zero’

Senegal, ‘Dahomey’

Tayland, ‘How to Make Millions before Grandma Dies’

Birleşik Krallık, ‘Santosh’

Oscar Ödülleri, 3 Mart 2025’te sahiplerini bulacak.

FİLM HAKKINDA

Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk'u kadrosunda barındıran film, 1 Aralık 2023'te vizyona girmişti.