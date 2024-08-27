Türkiye'nin Oscar adayı: Zeki Demirkubuz'un 'Hayat'ı

Zeki Demirkubuz'un yönettiği 'Hayat' filmi, Oscar Ödülleri'nde Türkiye'nin adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz."