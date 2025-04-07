Türkiye'nin risk primi 1.5 yılın zirvesinde

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun üstüne bir de küresel piyasalardaki sert düşüş eklenince, Türkiye'nin risk primi 1.5 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye 5 yıllık CDS'leri 370 puanın üstünü gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, ticaret savaşlarının fitilini ateşledi ve endişeleri körüklemiş durumda.

CDS NE DEMEK?

CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin ya da şirketin borcunu geri ödeyememe riskine karşı alınan sigorta benzeri bir finansal araçtır. Yatırımcılar, ellerinde tuttukları tahvillerin iflas riskine karşı CDS satın alarak kendilerini koruma altına alır. Bu oran ne kadar yüksekse, ilgili ülkenin ya da kurumun borcunu ödeyememe riski o kadar yüksek algılanır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde CDS primi, ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı duyarlı olduğundan, yatırımcı güvenini ölçen önemli göstergelerden biridir.