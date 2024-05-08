Türkiye'nin risk priminde 3 yıl sonra bir ilk

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Şubat 2021'den bu yana ilk defa 281,75 puanı gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana düştü.

Analistler, Türkiye'nin CDS'inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde değişiklikler yaptığını vurguladı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.