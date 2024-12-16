Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Köroğlu yarın Colani ile görüşeceklerini açıkladı

Suriye'de Beşar Esad iktidarının El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam(HTŞ) öncülüğündeki gruplar tarafından sonlandırılmasının ardından AFAD Başkanı Okay Memiş ve Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, geçici Suriye hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Köroğlu, “Dün Suriye Dış İlişkiler Temsilcisi ile görüştük. Yarın hem başbakan muhalif lider Ebu Muhammed Culani (Ahmed eş-Şara) ile görüşeceğiz. Tabii kendileriyle çalışacağımız için görüşeceğiz" dedi.

Köroğlu, geçici hükümete ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu biliyorsunuz geçici hükümet. Bu hükümette kısa vadede anayasa çalışmalarını tamamlayıp, kendi muhataplarıyla görüşüp demokratik süreci başlatmak konusunda açıklamaları var. O çerçevede biz de kendilerine bu süreçte de destek olmaya çalışacağız. İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz. En büyük ihtiyaç ülkenin istikrarı ve özellikle yabancı saldırıların durması. Bu bölgede iç çatışma yok. Herhangi bir dış gücün buraya müdahale etmesine gerekte yok. Bu çerçevede mevcut meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık."