Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden 'kalabalıklardan uzak durun' uyarısı

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'ın sıkıyönetim ilanı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamasında, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır" denildi.

Seul Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür" denildi.