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"Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" anketinde dikkat çeken sonuç

Asal Araştırma, yurttaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yöneltti. "Hiçbiri sorunları çözemez" diyenlerin oranı yüzde 39,5 oldu ve ilk sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 21',i AKP'nin, yüzde 18,4'ü ise CHP'nin sorunları çözeceğini düşündüğünü belirtti.

Güncel
  • 13.11.2024 09:41
  • Giriş: 13.11.2024 09:41
  • Güncelleme: 13.11.2024 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
"Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" anketinde dikkat çeken sonuç
Fotoğraf: AA

Asal Araştırma, 26 ilde halka "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yöneltti.

20-26 Ekim tarihleri arasında 2 bin seçmenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 39,5'i "Hiçbiri çözemez" dedi.

Katılımcıların yüzde 21'i AKP'nin, yüzde 18,4'ü CHP'nin sorunları çözeceğinin düşündüğünü kaydederken bu partileri yüzde 3,1 ile DEMP Parti ve yüzde 2,6 ile MHP takip etti.

Anketin sonuçları şöyle:

Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?

• Hiçbiri: %39.5 
• AKP: %21.0 
• CHP: %18.4 
• DEM Parti: %3.1 
• MHP: %2.6 
• Zafer Partisi: %1.7 
• İYİ Parti: %1.4
• Yeniden Refah Partisi: %1.1 
• TİP: %0.3 
• Diğer: % 1.2 
• Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.7

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