"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer" anketinde çarpıcı sonuç
Asal Araştırma'nın "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinde dikkati çeken bir sonuç ortaya çıktı. "Hiçbiri çözemez" diyenlerin oranı yüzde 38 oldu ve ilk sırada yer aldı.
Asal Araştırma'nın eylül ayında gerçekleştirdiği "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinin sonuçları paylaşıldı.
Anket, 22-29 Eylül tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 520 kişiyle gerçekleştirildi.
Ankette katılımcılara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 38'i "Hiçbiri" yanıtını verdi. "Hiçbiri" diyenlerin oranı ankette ilk sırada yer aldı.
"AKP" yanıtını verenlerin oranı yüzde 19.5 olurken, katılımcıların yüzde 17'si "CHP" cevabını verdi.
Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:
Hiçbiri: %38
AKP: %19.5
CHP: %17
DEM Parti: %3.6
MHP: %2.8
Zafer Partisi: %1.5
Yeniden Refah Partisi: %1.4
İYİ Parti: %1.1
TİP: %0.2
Diğer: %3.5
Fikrim Yok/Cevap Yok: %11.4
Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) October 17, 2024
▪️ Hiçbiri: %38.0
▪️ AK Parti: %19.5
▪️ CHP: %17.0
▪️ DEM Parti: %3.6
▪️ MHP: %2.8
▪️ Zafer Partisi: %1.5
▪️ Yeniden Refah Partisi: %1.4
▪️ İYİ Parti: %1.1
▪️ TİP: %0.2
▪️ Diğer: %3.5
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok:… pic.twitter.com/Yc3rIYJsDt