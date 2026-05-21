Türkiye'nin suç haritası!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması’nın ilk sonuçlarını açıkladı. İlk defa yapılan bu araştırma bireyin ve hanehalkının suç mağduriyetini, mağduriyet sonrası davranışları ve güvenlik algısını ölçtü. Çalışma aynı zamanda seçilmiş suç türlerinin yaygınlık hızını, mağdurların adli mercilere başvuru durumunu ve toplumun güvenlik algısını ortaya koyarken tacize uğrayan kadınların yüzde 89'unun yaşadığı mağduriyeti resmi mercilere bildirmediği dikkat çekti.

EN YAYGIN SUÇ TÜRÜ TACİZ OLDU

Araştırmaya göre hanehalkı uçtan korunmak amacıyla evde aldığı güvenlik önlemlerinde ilk sırayı yüzde 70,7 ile zırhlı-çelik kapı alırken bu önlemi yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası, yüzde 28 oranıyla pencere panjuru veya korkuluğu izledi. Listenin sonunda ise yüzde 4,7 ile hırsız alarmı, yüzde 4,8 ile bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı veya elektroşok cihazı yer aldı. Önlemler kent-kır sınıflamasına göre değişkenlik gösterdi. Ateşli silah ve bekçi köpeği önlemleri kırsalda diğer yerleşim yerlerine kıyasla daha yaygın çıktı. Pencere panjuru ve korkuluğu orta yoğun kentlerde öne çıktı. Zırhlı kapı, güvenlik kamerası, yüksek çit veya duvar, özel kapı kilidi, güvenlik görevlisi, biber gazı ve hırsız alarmı önlemleri ise yoğun kentlerde daha yüksek oranda görüldü.

TÜİK’e göre, son bir yıl içinde 15 ve üzeri yaştaki nüfusun en az bir kez mağdur olma oranı suç türlerine göre belirgin farklar gösterdi. Cinsel olmayan taciz yüzde 4,6 ile yaygınlık hızında zirveye yerleşti. Bunu yüzde 3,5 ile bilişim suçları ve yüzde 2,8 ile tüketici dolandırıcılığı izledi. En düşük yaygınlık hızı yüzde 0,1 ile yağmada, yüzde 0,2 ile araç hırsızlığında ve yüzde 0,6 ile araçtan kişisel eşya çalınması olaylarında ölçüldü.

YÜZDE 89'U SUÇU BİLDİRMİYOR

Mağdurların resmi mercilere başvuru oranı da suç türüne göre büyük farklılık taşıdı. Araç hırsızlığı yüzde 81,3 ile en yüksek bildirim oranına sahip suç oldu. Motosiklet veya moped hırsızlığı yüzde 68,4, saldırı ve yaralanma ise yüzde 53,3 oranıyla bu suçun ardından geldi. En az bildirilen suçlar arasında yüzde 5,1 ile rüşvet, yüzde 11 ile cinsel taciz ve yüzde 14,7 ile cinsel olmayan taciz olması dikkat çekti. Buna cinsel tacizi ilgili birimlere bildirmeyenlerin oranı yüzde 89.

Son yaşanan suç mağduriyetinde çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde, tüm suç türlerinde “24 bin 999 TL ve altı” dilimi ilk sırada yer aldı. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı olaylarında “100 bin TL ve üzeri” dilimi ikinci sıraya yerleşti.