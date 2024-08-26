Türkiye'nin ülke puanı kaç? UEFA Ülke Puanı Sıralaması (23 Ağustos 2024 güncel)

Türkiye'yi UEFA'da temsil eden takımlarımızın maç sonuçları UEFA Ülkü Puanı sıralamamızı önemli oranda etkiliyor. 2024/2025 sezonu Türkiye için oldukça önem taşıyor. Türkiye'nin ülke puanı kaç ve Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ?

Türkiye, son 5 yıl hesaba katıldığında 35.600 puanla 10'uncu sırada bulunuyor. 10'uncı sıra ise oldukça kritik bir sıra. Çünkü, eğer Türkiye 2024/2025 sezonunu 10. sırada tamamlaması halinde 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ve play off oynamadan direkt katılabilecek.

GRUPLARDA KATSAYILAR ARTIYOR

Türk takımları için UEFA kupalarında gruplara katılmak, ülke puanını artırmak için oldukça önemli. UEFA katsayısına göre eleme aşamalarında takımlar galibiyet halinde 1 puan, beraberlik halinde 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise her galibiyete 2 puan, beraberliğe ise 1 puan veriliyor.

TAKIMLAR VE KAZANDIRDIKLARI PUANLAR:

Örneğin, play-off aşamalarında Galatasaray, Young Boys'a elendiği için bu turda Türkiye'ye puan kazandıramadı. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ise rakipleriyle beabere kalarak 0,5'er puanlık katkı sağladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 1.2 puan doğrudan ülke puanına kazandırmış olacak. Fenerbahçe ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği için, grupta kazanacağı puanlar oldukça önemli olacak.

HANGİ ÜLKE UEFA KUPALARINA KAÇ TAKIM GÖNDERİYOR?

Ülke puanı sıralamasında 1-4 arası takımlar Şampiyonlar Ligi'ne 4, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, UEFA Konferans Ligi'ne 1 takım gönderir.

Ülke puanı sıralamasında 5-6 sıralarda yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderirken, bu takımlardan biri ön eleme oynar.

Ülke puanı sıralamasında 7-10 sıradaki ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderir. Fakat bu takımlardan ligi ikinci sırada bitiren takım ön eleme oynar. 1 takım Avrupa Ligi elemeleri, 2 takım ise Konferans Ligi elemesi oynar.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI