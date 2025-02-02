Türkiye'nin ünlü kuruyemiş markası konkordato ilan etti

Türkiye’nin ünlü kuruyemiş markalarından biri haline gelen Peyman, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

2022 yılında İş Holding tarafından satın alınan Peyman, yeni yönetim altında finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştı.

Ancak kısa sürede şirket mali sorunlarla karşı karşıya kalınca konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul’da yapılan başvuru süreci devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; 1995 yılında kurulan şirketin konkordato ilanı piyasalarda yaşanan işten çıkarma dalgasına bir yenisini ekleyebileceği ifade edildi. İstanbul’da yapılan konkordato başvurusu devam ederken, şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.