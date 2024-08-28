Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Birinci sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti. Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 22 milyar 747 milyon 942 bin 797,03 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer aldı.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 870 milyon 755 bin 781,65 lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer buldu.

Akbank ise 12 milyar 564 milyon 982 bin 344,83 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.

Vergi rekortmenleri listesinde ilk 10 sırada şu isimler yer aldı:

1- Selçuk Bayraktar 1,9 milyar TL

2- Haluk Bayraktar 1,6 milyar TL

3- Rahmi Koç 480 milyon TL

4- Gizli

5- İpek Kıraç 323 milyon TL

6- Gizli

7- Ömer Koç 261 milyon TL

8- Gizli

9- Gizli

10- Gizli.

Kurumlar Vergisi:

1- Ziraat Bankası 22,7 milyar TL

2- Garanti Bankası 21,9 milyar TL

3- Akbank 12,5 milyar TL

4- Yapı Kredi 9,9 milyar TL

5- QNB Finansbank 9,2 milyar TL

6- Kuveyt Türk 9,2 milyar TL

7- İş Bankası 8,9 milyar TL

8- Vakıfbank 8,1 milyar TL

9- Mercedes 6,2 milyar TL

10- TEİAŞ 5,8 milyar TL