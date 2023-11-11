Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da başladı

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mukavemet etabıyla başladı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından, ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisindeki dağ etabında 18 ekip, orman yollarından oluşturulan zorlu parkurda mücadele etti.

Şampiyonada, özel tasarlanmış araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalandı.

Okay, 4 ayaklık orman etabıyla devam eden yarışların, yarın 3 ayaklık seyirci etabıyla sona ereceğini ifade etti.