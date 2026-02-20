Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile görüştü

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), dijital oyunlara ilişkin yasa taslağına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirterek, taslak metinde yer alan bazı düzenlemelere ilişkin önerilerde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, son 3 haftadır ülke gündeminde yer alan dijital oyunlara ilişkin yasa konusundaki temasların, kamu kurumları, sektör paydaşları, akademisyenler, uluslararası yayıncılar ve oyun platformlarıyla yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün'ün katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

TOGED'in çağrısıyla BTK işbirliğinde düzenlenen toplantıya oyun sektöründen 26 temsilcinin katıldığı belirtilen açıklamada, Tencent ve Moonton gibi oyun yayıncıları, Anka Ventures ve Ludus Ventures gibi yatırım grupları, GGOG, hukukçular, akademisyenler, teknokent temsilcileri ile çok sayıda yerli oyun geliştiricisi ve yayıncısının görüşmede yer aldığı kaydedildi.

Toplantıda, yasa taslağının ulaştığı son durumun kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

PEGI VE AVRUPA TEMASLARI PAYLAŞILDI

TOGED, görüşmede Avrupa çapındaki üst düzey temsil kuruluşları Avrupa Oyun Geliştiricileri Federasyonu (EGDF), Pan-Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI) ve Video Games Europe ile yürütülen temaslar ve bu temaslardan elde edilen geri bildirimlerin de paylaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin PEGI'yi resmen tanımasının sağlayacağı avantajların vurgulandığı belirtilen açıklamada, bu sürecin yönetmelik düzeyinde resmileşmesinin pratik faydalarına işaret edildi. Açıklamada, ayrıca böyle bir resmiyetin, PEGI'nin işleyişinde ve konsey yapısında BTK'nin yer alabilmesine imkan tanıyabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve PEGI tarafında gündeme gelmesi beklenen düzenleme değişikliklerinin de toplantıda ele alındığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yasa metninin güncel halinin toplantıda katılımcılarla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, daha önce 3 madde halinde hazırlanan taslakta yaş derecelendirme ve ebeveyn denetimine ilişkin teknik sıkıntıların ele alınarak daha uygulanabilir hale getirildiğinin görüldüğü bildirildi.

Metnin ana çerçevesinin Türkiye'de temsilci bulundurulması, etkin ebeveyn kontrolü mekanizması ve sağlıklı bir yaş derecelendirme sistemi kurulması başlıklarını içerdiği ifade edilen açıklamada, bu 3 başlığın doğru tasarlanması ve uygulanması halinde çocukların korunması ve dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi açısından uygun bir zemin oluşturulabileceği belirtildi.

"BELİRSİZ YETKİ ALANI" DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamada, toplantıda daha önce sektörle paylaşılmamış bazı ek maddelerin de gündeme geldiği bildirildi. Bu maddelerden birinin, kamu kurumlarına geniş ve kapsamı net tanımlanmamış bir yetki alanı tanıdığı, yönetmelik yoluyla sınırları açık düzenlemeler yapılmasına imkan verebilecek bir çerçeve oluşturduğu ifade edildi.

TOGED, söz konusu maddenin oyunların içerik ve mekaniklerine yönelik düzenlemeler getirebileceği ve bunun oyun platformları açısından uygulanabilirlik sorunları doğurabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, bilgisayar oyunlarının büyük yazılım projeleri olduğu, basılı eser ya da video içeriklerinde olduğu gibi bir bölümün çıkarılmasının ya da bölgesel değişiklik yapılmasının çoğu zaman ciddi iş gücü, zaman ve maliyet gerektirdiği vurgulandı. Açıklamada, bu nedenle belirsiz ve ucu açık yükümlülüklerin platformlar açısından risk oluşturabileceği, hatta bazı platformların Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini sonlandırmasının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirildi.

Dernek, tanımsız ve yoruma açık yapısı nedeniyle söz konusu maddeye itiraz ettiklerini, yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin üç ana başlığın uygulama esaslarıyla sınırlı kalması gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

TOGED, mevcut yasa taslağı ve gelişmelerin küresel oyun yayıncıları ve platformlarıyla paylaşılması, geri bildirimlerin alınarak ilgili kurumlara iletilmesi konusunda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.