Türkiye Petrolleri ile Chevron anlaştı: Hedef 1 milyon varil



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD merkezli enerji devi Chevron arasında petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğini öngören mutabakat zaptı İstanbul’da imzalandı. Anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakatinde TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Chevron Kurumsal İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Frank Mount imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında ortak arama ve üretim faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

ORTAK ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETİ

Chevron ile imzalanan mutabakatın, ortak arama ve üretim faaliyetlerine zemin oluşturacağını kaydeden Bayraktar, “Bu ay içerisinde iki ayrı uluslararası şirketle daha anlaşma aşamasına geldik. Bunları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Bu anlaşmalar daha somut ve net projeleri içerecek” dedi.

HEDEF 1 MİLYON VARİL

TPAO’nun yeni bir büyüme stratejisi izlediğini dile getiren Bayraktar, “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, 1 milyon varillik bir şirket olabilmek” ifadelerini kullandı.