Türkiye Petrolleri, Zeren Group'a satıldı

Geçtiğimiz aylarda Alpet'i bünyesine katan Zeren Group, akaryakıt sektörünün önemli şirketlerinden Türkiye Petrolleri'ni de satın aldı.

Enerji, turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Zeren Group, enerji sektöründe önemli bir alım gerçekleştirdi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda Alpet'i satın alarak akaryakıt sektörüne giren Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni de satın aldı. Alpet ve Türkiye Petrolleri markasının tek markada birleşip birleşmeyeceğine ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) karar verecek.

Bugün satılan Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra Zeren Group'a geçecek.

Mustafa Yiğit Zeren'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için de uzun süredir görüşmeler yapıyor.