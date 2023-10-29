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Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 21:56
  • Giriş: 29.10.2023 21:56
  • Güncelleme: 29.10.2023 21:56
Kaynak: AA
Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, İzmir'de sona erdi.

İzmir Park Yarış Pisti'ndeki ikinci ayak mücadelesinde dünkü sıralama antrenmanlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.

Pist Şampiyonası 1000 cc A sınıfında birinciliği Fatih Özgür, ikinciliği Harun Akgün ve üçüncülüğü Altuğ İnan elde etti.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ise ilk 3 sıra Fatma Baştepe, Sahra Su Önkaya ve Pınar Altuğ’dan oluştu.

Diğer kategorilerde dereceye girenler şöyle:

- Pist Şampiyonası

600 cc (A): 1. Furkan Eryılmaz, 2. Kerem Uçar, 3. Muammer Nuri Karakaya

1000 cc (B): 1. Ahmet Önal, 2. Şahin Karadayıoğlu, 3. Ali Durmaz

600 cc (B): 1. Cafer Çömlek, 2. Ömer Faruk Yıldız, 3. Ares Bengiç

SS300: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Yiğit Yıldız, 3. Salih Yiğit Teker

1000 cc (C): 1. Fethi Tan, 2. Demir Demircinik, 3. Tayfun Acar

600 cc (C): 1. Mert Konuk, 2. Şafak Karakaya, 3. Aziz Saka

Open500: 1. Fatih Demircan, 2. Furkan Demircan, 3. Ali Göncü

125 Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Fatma Baştepe, 3. Ersin Polat

125 Gençler: 1. Mehmet Tuğrul, 2. Egehan Çalhan, 3. Yağız Alp

- Süpermoto Şampiyonası

Open: 1. Onur Işık, 2. Oğuz Taşhan, 3. Erdem Demiroğlu

S3: 1. İbrahim Taşhan, 2. Ares Bengiç, 3. Akil Ulusan

65cc: 1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor, 3. Enes Çağan Çakır

85cc: 1. Berkay Öztürk, 2. Kerem Yılmaz, 3. İshak Demir Dönmez

50cc JR: 1. Ali Tok, 2. Mert Çoklar, 3. Toprak Ceyhan

50cc: 1. Yaman Ege Çağan, 2. Rüzgar Bulutlu, 3. Yiğit Alp Karabatak

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