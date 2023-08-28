Türkiye Plaj Futbol Ligi’nin Manavgat etabı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Manavgat Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında şampiyon Pier Loti-Sunthalia oldu.

Manavgat Belediyesi ve TFF’nin birlikte düzenlediği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı’nda bu yıl bir ilke imza atılarak Yukarı Pazarcı Mahallesi Irmak Kenarı’nda düzenlendi. Kent merkezinde yapılan ve 3 gün süren plaj futboluna, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce Manavgatlı katıldı. Festival havasında gerçekleşen organizasyonda çocuklu ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Manavgat Belediyesi tarafından şişme oyun grupları da kuruldu. Ayrıca, emekçi Toros Kadınları da tezgah açarak el emeği göz nuru birbirinden güzel ürünlerini 3 gün boyunca Manavgatlıların beğenisine sundu.

3 gün boyunca kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda Pier Loti- Sunthalia şampiyonluğa ulaştı. Çimhan-Sarılar Spor ikinci olurken, Novamal üçüncü, ÖZ-MAT Elektrik ise dördüncü sırada yer aldı. Turnuvada başarı gösteren sporcular ödüllerini Başkan Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve protokolün elinden aldı. TFF spikeri Oktay Sarı ise Türkiye’nin birçok yerinde maç anlattığını ancak organizasyon, heyecan, katılım, adrenalin ve saha bütünlüğünün en iyi Manavgat’ta olduğunu belirterek, Türkiye şampiyonasının Manavgat’ta gerçekleşmesinin gerektiğini söyledi.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Plaj Futbolu’nun ilk defa ırmak kenarında gerçekleştiğini belirterek bölgenin kalıcı olacağını ifade etti.

Başkan Şükrü Sözen, “Göreve geldiğimiz ilk yıllardan itibaren Plaj Futbolunu düzenli olarak yapıyorduk ancak pandemi ve yangın nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Yaşam ve hayat devam ediyor. Yaşama dahil olabilmek adına sosyal ve sportif faaliyetlere ihtiyacımız var. Plaj futbolunun ardından yine burada plaj voleybolu maçlarımızı da gerçekleştireceğiz. Irmak kenarında Plaj futbolu olur mu dediler. Yaptık, çokta güzel oldu. İnsanlarımız yürüyerek gelebiliyor. Yıllardır Boğaz Otel’de yapıyorduk bu etkinliğimizi ama ulaşım konusunda zorluk yaşanmaya başlamıştı. Bu devasa alanı bu tarz spor aktivitelerin merkezi yapmayı hedefliyoruz. İnsanların ve gençlerimizin nefes alacağı bir alana dönüştüreceğiz” dedi.