Türkiye-Portekiz maçına doğru

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i iyi analiz ettiklerini ve galip gelip gruptan lider çıkmak istediklerini söyledi.

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte katılan Kerem, "Portekiz karşısında sahaya galibiyet için çıkacağız. Hiçbir takım ve futbolcu maçlara mağlubiyet ve beraberlik için çıkmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bizim galibiyet isteğimiz var. Çok iyi hazırlandık. İlk maçta eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Portekiz’in analizini yaptık. Galibiyet alıp, gruptan lider çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerem, "Gürcistan maçında attığın golde müthiş bir taraftar desteğiyle topu çok uzun sürdün. O anlarda neler hissettin?" sorusunu, "Golü attığımdan bu yana bunun şakasını yapıyordum. Yolda 3 kez kaçırdım. Gol süreci çok uzun sürdü. Sağıma bakıyorum yedek kulübesi benle koşuyor, arkamdan sesler geliyor. Kaleye gidecektim ama sonra oradan atmak istedim. Kolay gözüken bir o kadar da stres anlamında zor bir goldü. Bütün ülkenin gol atamamı beklediğini hissediyordum. Kolay, güzel ama anlamlı gol. Ülkemiz için güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyetti. Golün bir önemi yok." şeklinde yanıtladı.

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- "En büyük parolamız, sabır"

Milli futbolcu, maça tamamen hazır olduklarının altını çizerek, "Turnuvada takım olarak en büyük parolamız, sabır. Bundan önceki kritik maçlarda heyecanımıza yenik düştüğümüzü düşünüyorum. Heyecanlı bir milletiz. Bu bende de çok fazlasıyla var. Bence büyük maçların en büyük parolası sabırlı olmak. Sahada sabırlı olursak neler yapabileceğimizi gösterdik. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir, oyun olarak çok anlamlı noktalara dokunduğumuzu düşünüyorum. Sabır bence yarınki maçın anahtar kelimelerinden biri. Sabırlı olursak, oyun planımızı sahaya yansıtabilirsek galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. İlk maçta verdiğimiz pozisyonlar bizi sıkıntıya soktu. Portekiz’e karşı oyun planımızı daha farklı olacaktır. Takım savunmasını en iyi şekilde yapmamız lazım. Ben de takım savunmasını iyi yapanlardan biriyim. Çok fazla takım savunmasına yardıma geliyorum. Yarınki maç bireysel performansların öne çıkacağı bir maç. En önemli şey takım savunma. İnşallah yarın bunu sahaya yansıtırız." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık maçlarındaki yenilgilerin morallerini biraz bozduğunu ancak Gürcistan galibiyetinin havayı değiştireceğini bildiklerini aktaran Kerem Aktürkoğlu, "Çok güzel arkadaşlığımız var. İçerideki grup yaş olarak da, dostluk olarak birbirine yakın. Çok güzel bir havamız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. İlk maçı kazandık. Hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor. Yarınki maçtan sonra daha farklı hava olacağını düşünüyorum, hem bizler hem ülkemiz için. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Portekiz'e karşı maçlardaki kötü istatistiği biliyoruz. Son Dünya Kupası elemesinde bizim için güzel sonuç değildi, elemelerden elenmiştik. Bunların bizi etkilememesi gerekiyor. Büyük seviyedeki oyuncular bunlara takılı kalırsa performansını yansıtamaz diye düşünüyorum. Bunları düşünüp sahaya çıkmamalıyız. Yarınki maçın bizim ve ülkemiz için çok anlam taşıdığının da farkındayız." şeklinde konuştu.





- "Biz birlik olursak çok güzel şeyler başarabilecek bir ülkeyiz"

"Biz birlik olursak çok güzel şeyler başarabilecek bir ülkeyiz." sözlerini kullanan Kerem, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde dışarıdan birlik olunca, görüntüleri gördükçe çok etkileniyoruz. Kahvede, çay bahçesinde maçı birlikte izleyen taraftarlarımızın görüntüsünü görmek, stada gelen taraftarlarımızın görüntüsünü görmek bizi çok mutlu ediyor. Ülkenin bizden beklentisini biliyoruz. Geçen maç herkes kırmızıydı. Bu maç beyaz olacağız. İnşallah herkes beyaz forma ile gelir, burayı bembeyaz yaparız. 2008’de de büyük heyecan yaşadık. Ben televizyonda izlerken bunun hayalini kurarak buralara geldim. Yakın tarihte aklımızda hep 2008 var. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz. Çünkü başarıya aç bir ülkeyiz. İlkleri başaran milli takım jenerasyonu var. Çok kaliteli bir takımız. Ben çok büyük hayaller kuruyorum ama bu hayalleri çok dile getirmek istemiyorum. Bazen dile getirmek sıkıntı yapabiliyor. Portekiz’i geçersek gruplardan sonraki aşamaya bakacağız. Böyle ilerlersek başarabiliriz. Bunu sahaya yansıtmak çok önemli. İnşallah bunu sahaya yansıtabiliriz."