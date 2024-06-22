Türkiye-Portekiz maçının ardından

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak ilk hatalarında golle cezalandırıldıklarını söyledi.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "İlk 20 dakika iyi başladığımız bir maç oldu, birtakım fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. İlk hatamızda ise cezalandırıldık. İlk gole kadar maç dengede gitti, ikinci golde şanssızlık yaşadık. O golden sonra maçın dengesi değişti. Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biri karşısında maçın tamamında eşit bir mücadele sergiledik. Bizden daha etkiliydiler, farkı da o oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Montella, Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol hakkında, "İletişimsizlik oldu. Bunlar futbolda bazen oluyor. Maalesef bugün bizim başımıza geldi. Benim teknik direktörlüğünü yaptığım ekibin başına geldi. Bazen başka ekiplerin de başına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Bu maçı sanki tam önemsemediğiniz, gözden çıkardığınız izlenimi alanlar oldu. Aklınız Çekya maçında mıydı?" sorusuna, "Bu maça odaklandık, çok iyi hazırlandık. Bazı noktalarda yeterince cesur davranamadık, belki bu maçı kafamızda biraz büyüttük, rakibimiz daha tecrübeli oyunculara sahipti. Bu sonucun sebebi kesinlikle bir sonraki maça odaklanmamız değildi." cevabını verdi.

"Maç kaybettiğinizde ilk olarak düşman görülen teknik direktör olur." diyen Montella, Arda Güler ve Kenan Yıldız tercihleriyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Kenan ve Arda çok iyi oyuncular ama Arda maça çıkacak durumda değildi, 30 dakikadan fazla oynayacak durumu yoktu, riski arttırmak istemedik. Dolayısıyla maçın son 20 dakikasında oyuna sokmamayı da düşündük ama nihayetinde oyuna almaya karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Kenan'ı da ikinci yarıda tercih ettik. Oyuncularımızın çoğu kulüplerinde de sürekli oynamıyor, haftada 90 dakika belki sıkıntı olmaz ama 4 günde bir maça çıktığınızda başka bir soruna dönüşüyor. Buna fiziksel ve zihinsel olarak alışık olmanız gerekiyor. Kenan bir önceki maçta da çok iyi oynadı. Polonya karşısında da çok iyi oynadı. Futbolcular değişik durumla karşı karşıya, 3 günde 1 maça çıkıyorlar. Sebep bu."

Arda Güler'le diyaloglarının çok iyi olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Arda, çok iyi ve zeki bir oyuncu. Ülkesiyle gurur duyan ve tutkuyla sporunu sergileyen bir oyuncu. Sakatlık riskini göze aldığını bilmesine rağmen sahaya çıkmak istedi. İlk yarının sonunda konuştuk. Art niyetli spekülasyonlar, istediğimiz bir şey değil. İstişareler yapılarak kararlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

Montella, ikinci yarıda bir santrforu oyuna almaması hakkında ise "Maç esnasında bunu düşündüm. Ama ilk yarının sonuna doğru sakatlık yaşadık (Orkun Kökçü), değişiklik yaptık. Son oyuncu değişikliğinde de bir santrfor sahaya sürdük. Ama Samet sakatlandı. Dolayısıyla oyuncu değiştirme şansımız da o noktada bitmişti." açıklamasında bulundu.

Gürcistan maçında da Portekiz karşılaşmasında da savunmada tehlikeler yaşadıklarını aktaran Montella, "Belki de bir önceki maçta daha fazla riskli pozisyon oldu. Yapılan büyük hatalara baktığınızda eşit bir maç oynadık. Böyle bir rakibe karşı hata yaptığınızda telafisi olmuyor, ufak hata yaptığınızda cezalandırılıyorsunuz. Sonuca baktığınızda haklı görülebilirsiniz ama kendi oyuncularımıza baktığımızda bir kısmı, peş peşe 2 maç oynamaya alışık değil. Dört günde bir maç oynamak farklı bir durum. Aynı oyuncularla sahaya çıkmak mümkün değil. Aynı defansif hattı kullanmak mümkün olmadı. Sadece teknik ve taktik açısından bir değişiklik yaptık. Kenan ile Kerem değişti." ifadelerini kullandı.