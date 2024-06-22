Türkiye - Portekiz maçının ilk 11'leri belli oldu

Euro 2024'te F Grubu 2. maçında Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

BVB Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Felix Zwayer’in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanmıştı. Grupta bugün oynanan diğer maçta Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.