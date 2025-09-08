Türkiye Psikiyatri Derneği: Demokrasiye müdahale ruh sağlığını tehdit ediyor

Türkiye Psikiyatri Derneği, CHP İstanbul İl Kongresinin iptali ve sonraki süreçte yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Demokratik alana yönelik müdahaleler, bireysel ruh sağlığını olduğu kadar toplumsal dayanışmayı da tehdit etmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YAŞANAN GELİŞMELER TOPLUMUN GENİŞ KESİMLERİNDE DERİN BİR KAYGI VE TEPKİYE NEDEN OLMUŞTUR”

"Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler, özellikle demokratik seçimler ile oluşturulmuş belediye, siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerine kayyum atanması şeklinde demokratik kurumların ve siyasal partilerin iç işleyişine yönelik yargı kararları ve idari müdahaleler, yalnızca siyasal yaşamı değil, toplumun güven duygusunu ve ruh sağlığını da yakından etkilemektedir. Son olarak İstanbul’da bir siyasi partinin il kongresinin iptal edilmesi ve kayyum atama süreci ile yaşanan gelişmeler toplumun geniş kesimlerinde derin bir kaygı ve tepkiye neden olmuştur.

Psikiyatri biliminin ışığında biliyoruz ki: Geleceğe ve kurumlara duyulan güven, bireysel ve toplumsal ruhsal iyilik halinin temel koşuludur. Demokratik süreçlerin kesintiye uğraması, yurttaşlarda belirsizlik, güvensizlik ve çaresizlik duygularını artırır. Özellikle Adalet kurumuna duyulan güvenin sarsılması, hukuk normlarında yaratılan belirsizlikler bireylerde kaygı bozuklukları, öfke, umutsuzluğa yol açabilir. Katılımcı ve özgür siyasal ortamın daraltılması, bireylerin kendi geleceklerine dair söz söyleme hakkını ellerinden almakta, bu da ruhsal sağlığı tehdit eden derin bir çaresizlik ve değersizlik duygusu doğurmaktadır.

Unutulmamalıdır ki: Demokratik süreçler, yurttaşların kendi geleceklerine dair söz hakkı buldukları, toplumsal ve kurumsal aidiyet ve güven duygusunu besleyen en güçlü toplumsal mekanizmalardır. Bireylerin demokratik hakları ve seçim yapma özgürlüğünün gözetilmesi, seçmen olarak iradelerine saygı duyulması yalnızca demokrasinin değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve ruh sağlığının da vazgeçilmez koşuludur. Demokrasi tarihimiz de göstermektedir ki demokratik alana yönelik müdahaleler, bireysel ruh sağlığını olduğu kadar toplumsal dayanışmayı da tehdit etmektedir.

“YETKİLİLERİ, HALKIN İRADESİNE, DEMOKRATİK SÜREÇLERE VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ”

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bir kez daha vurguluyoruz: Toplum ruh sağlığının korunması, hukuk devleti, adalet ve demokrasi ilkelerinin yaşatılmasıyla, geleceğe güven duyabilmekle ile ve insan temel hak ve özgürlüklerinin güvencede olması ile mümkündür. Demokratik değerlere ve teamüllere aykırı uygulamalar sadece siyasal alanı değil, ruhsal ve toplumsal bütünlüğü de zedelemektedir. Yetkilileri, halkın iradesine, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya; toplumda güven, barış ve umudu güçlendirecek adımlar atmaya davet ediyoruz."