Türkiye Raporu’ndan “Başarılı siyasetçi” anketi: Yavaş 5,6 puan ile zirvede

Türkiye Raporu’nun ocak ayı raporu yayımlandı.

Raporda, “Başarılı siyasetçiler” anketi ile partilerin oy oranlarına yönelin anketin sonuçları da paylaşıldı.

Anketler, AKP ve CHP arasındaki makasın giderek kapandığını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakarak zirveye yerleştiğini ortaya koydu.

Türkiye Raporu (TR), erken seçim ve Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirdiği iki kritik anketini tamamladı. Anket sonuçlarında dikkati çeken veriler yer aldı.

MAKAS KAPANIYOR

TR’nin anketinde katılımcılara, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. AKP’nin yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldığı ankette, CHP’nin oyunu artırarak 20,6 oran ile ikinci sıraya yerleştiği görüldü. Ankette, DEM Parti’nin oy oranı yüzde 8,2, MHP’nin oy oranı ise yüzde 5,3 olarak kaydedildi. İYİ Parti ise yalnızca yüzde 3,5 oranında oy alabildi. Kararsızların oranının yüzde 13, “Oy kullanmayacağım” diyenlerin oranının ise yüzde 18 olduğu bildirildi.

MANSUR YAVAŞ FARKI AÇIYOR

Türkiye Raporu’nun anketine katılan katılımcılara, “En başarılı bulduğunuz siyasetçiler kimdir?” sorusu da yöneltildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, en yakın rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 0,8 fark atarak 5,6 puan ile ilk sıraya yerleştiği öğrenildi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun puanı, 4,8 ile ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4,8 puan alarak Yavaş ve İmamoğlu’nun arkasından geldi.

CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aldığı puanlar ise kayıtlara sırasıyla, 3,8 ve 3,7 olarak geçti.