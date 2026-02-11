Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçı için geri sayım başlarken, futbolseverler “Türkiye-Romanya maçı ne zaman?”, “Milli maç saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Avrupa Elemeleri grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası bileti için kritik bir eşikte. İşte Türkiye-Romanya play-off yarı final maçına dair tüm detaylar…

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı, yarı final mücadelesinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Maç Tarihi: 26 Mart 2026

26 Mart 2026 Başlama Saati: 20:00

20:00 Stadyum: Beşiktaş Park

Türkiye-Romanya maçı, İstanbul’da Beşiktaş Park’ta oynanacak. Ay-yıldızlılar, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maç heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için yayın bilgisi de netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Bu nedenle karşılaşma, Türkiye genelinde milyonlarca futbolsever tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI YOLUNDA HANGİ AŞAMADA?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off yarı finalinde Romanya’yı elemesi halinde Türkiye, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacak.

Play-Off Finali Ne Zaman?

Final Tarihi: 31 Mart 2026

31 Mart 2026 Başlama Saati: 21:45 (TSİ)

21:45 (TSİ) Statü: Deplasman

Ay-yıldızlılar, Romanya karşısında galip gelmesi halinde 31 Mart 2026’da deplasmanda final maçına çıkacak. Bu mücadele saat 21.45’te başlayacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı, A Milli Takım için sadece bir eleme karşılaşması değil; Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşma fırsatı anlamına geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde alınacak galibiyet, final kapısını aralayacak.

Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadelede iç saha avantajı, A Milli Takım için önemli bir faktör olacak.

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Türkiye-Romanya maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Türkiye-Romanya maçı hangi stadyumda oynanacak?

Mücadele İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak.

Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maçın TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Türkiye Romanya’yı elerse rakibi kim olacak?

A Milli Takım, Romanya’yı elemesi halinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Play-off final maçı ne zaman?

Play-off finali 31 Mart 2026 tarihinde saat 21:45’te deplasmanda oynanacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Özetle; Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20:00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak ve TV8 ekranlarından yayınlanması bekleniyor. A Milli Takım, bu mücadeleyi kazanması halinde 31 Mart 2026’daki finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası yolunda kritik 90 dakika öncesinde tüm gözler Ay-Yıldızlılar’ın üzerinde olacak.