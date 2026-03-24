Türkiye-Romanya maçının hakemi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 26 Mart Perşembe günü Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA’nın açıklamasına göre mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Benoit Bastien görev yapacak.