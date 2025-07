Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası: Emeğimizin karşılığı sefalet değildir, taleplerimiz karşılansın

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan basın açıklamasını Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım okudu.

Açıklamada, "7 aydır KÇP’ye dair bir haber bekleyen emekçilerin sabrı tükendi. KÇP’de sözümüz net: Taleplerimiz karşılansın, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz" denildi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri için teklif edilen rakamların işçiyle alay etmek olduğu vurgulanan açıklamada, "Emeğimizin karşılığı sefalet değildir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"'Bu ay zamlı maaş alabilecek miyiz?' diye soran orman işçisi Eyüp Dereli, iki gün önce 9 tane mesai arkadaşıyla birlikte can verdi. Temmuz ayı içerisinde İzmir Ödemiş’te orman işçisi Ragıp Şahin de aynı şekilde hayatını kaybetti. Ülkemizde her gün ortalama 6 işçi iş cinayetine kurban ediliyor. Kader ya da fıtrattan öte önlemsizlikler, İSG kurallarını hiçe sayan çalışma koşulları bu cinayetlerin önlenmesinin önünde en büyük engeller olarak duruyor. Yangında, pandemide, selde, depremde, savaşta ölenler, can bedeli çalışanlar biz işçileriz.

Bizler 7 aydır emeğimizin karşılığını istiyoruz.

7 aydır Kamu Çerçeve Protokolü’nün imzalanmasını bekleyen 600 bin kamu işçisi, hükümet ve işveren sendikasının açıkladığı rakamlarla bir kez daha hayat pahalılığına karşı mağlup duruma düşürülmek istenmiştir.

Pandemide kahraman ilan edilen, her gün alkışlanan sağlık ve sosyal hizmet emekçiler bugün yoksulluk sınırının çok altında maaşlarla çalışmak zorunda bırakılıyor. Pandemide gece gündüz çalışan, ailesinden uzak kalan, insanlara şifa dağıtan emekçiler zorlu koşullarda çalışıyor. Reva görülen ücretler; İstanbul gibi bir kentte ev kirasına mı, çocuklarının okul masrafına mı, market alışverişine mi yetecek?

Hayat pahalılığının ve ekonomik krizin sebebi işçiler değildir!

Enflasyon önüne geçilemeyen bir hızla yükselişine devam ediyor, konut kiraları asgari ücreti dahi geçmiş durumda. Temel gıdaların fiyatları cep yakıyor, en temel hak olan sağlık ve eğitim özelleştirilmeye devam ediyor. Her kriz döneminin faturası emekçiye kesilmektedir fakat ülkedeki krizin faturasını bu kez emekçiler olarak bizler ödemeyeceğiz. KÇP’de teklif veren bakanlıklara yetkililere soruyoruz: İşçiye hak gördüğünüz ücretlerle bir ay geçinebilir misiniz? Hepimiz bu sorunun cevabını biliyoruz. Bizler zordayız, geçinemiyoruz! TÜİK’in belirlediği enflasyon oranları ülkemizin gerçeklerini yansıtmıyor. Temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak duruma düşürüldük. Fiyatlar her gün daha fazla cep yakıyor!

Gelir vergisi dilimleri emekçilerin belini bükmeye yeterken bir de dolaylı vergilerle daha da fazla yoksullaştırılıyoruz. Bu ay maaşımızın %27’si gelir vergisi olarak kesildi. Aldığımız nefes dışında her şeye vergi öderken vergi dilimlerinin düzenlemesi gerektiği aşikârdır. Senelerdir bütün emekçilerin en büyük sorununa artık kulak tıkanmasın. İşverenlerin vergi borçları silinirken emekçinin kazancına uygulanan bu politika kabul edilemez!

7 aydır KÇP’ye dair bir haber bekleyen emekçilerin sabrı tükendi. KÇP’de sözümüz net: Taleplerimiz karşılansın, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz.

Güvencesiz çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri,bitmeyen mobbingler işçiler için büyük bir tehditken 2025-2026 yıllarını kapsayacak olan KÇP için teklif edilen rakamlar işçiyle alay etmek demektir. Emeğimizin karşılığı sefalet değildir.

Kamuda tasarruf dönemi adı verilen süreçte yetkililer, sadece işçinin alın terinden tasarruf edilmesini bekliyor.

Tüm kamuoyunu verdiğimiz haklı mücadeleyi sahiplenmeye, kamu işçilerinin sesi olmaya, mücadelemizi büyütmeye davet ediyoruz."