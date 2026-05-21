Türkiye Sakatlar Derneği: "Şenlik değil eşitlik istiyoruz"

Ahin ASLAN

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çalışma yaşamına kadar hayatın pek çok alanında eşitsizliklerle karşı karşıya kalan engelli yurttaşlar, Engelliler Haftası'nda düzenlenen temsili etkinkilere tepki gösterdi.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12,29'unu oluşturan engelli bireylerin hâlâ temel kamusal hizmetlere erişemediğine dikkat çeken engelliler sorunların şenlikler ve farkındalık programlarıyla görünmez kılındığını belirterek, eşit yurttaşlık talebinde bulundu.

10–16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin büyük bölümünün şiir dinletileri, yemek organizasyonları ve protokol konuşmalarıyla sınırlı kaldığını ifade eden dernek, haftanın bir “kutlama” değil hak ihlallerinin konuşulması gereken bir mücadele dönemi olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, Engelliler Haftası boyunca ülkenin birçok yerinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsatarak "Ne yazık ki bu etkinliklerin büyük bölümü; şiir dinletileri, yemek organizasyonları, piknikler, sahne gösterileri, protokol konuşmaları ve temsili 'farkındalık' programlarından ibaret kalmıştır. Özellikle kamu kurumlarının ve bazı engelli derneklerinin Engelliler Haftası’nı bir şenlik havasına dönüştürmesi, engelli bireylerin yaşadığı gerçek sorunları görünmez hâle getirmiştir" dedi.

Engelliler Haftası'nın bir kutlama haftası olmadığına dikkat çeken Boyraz, bu haftanın hak ihlallerinin konuşulması, erişilebilirlik eksikliklerinin gündeme taşınması, ayrımcılığın teşhir edilmesi, eşit yurttaşlık taleplerinin yükseltilmesi gereken bir mücadele haftası olduğunu söyledi.

SUSMAYACAĞIZ

Engellilerin çok sayıda sorun yaşadığını vurgulayan Boyraz, şöyle devam etti:

"Ancak bugün hâlâ kaldırımlar, yollar ve kamu binaları erişilebilir değildir. Toplu taşıma sistemleri birçok engelli birey için kullanılamaz durumdadır. Eğitim hakkına erişimde ciddi eşitsizlikler yaşanmaktadır. Engelli bireyler işsizlik ve yoksullukla baş başa bırakılmaktadır. Kamu hizmetlerinde erişilebilirlik yasal zorunluluk olmasına rağmen uygulanmamaktadır. Engelli yurttaşlar sosyal yaşamdan sistematik biçimde dışlanmaktadır. Tüm bu gerçekler ortadayken yapılan 'eğlence programları', engellilerin yaşadığı yapısal sorunları örtmeye hizmet etmektedir. Bizler; alkışlanan temsili etkinlikler değil, somut çözüm istiyoruz. Merhamet dili değil, hak temelli politika istiyoruz. Süslenmiş salonlar değil, erişilebilir kentler istiyoruz. Engelli bireyler; yılda bir hafta hatırlanacak insanlar değildir. Engellilerin yaşam hakkı, bağımsız yaşam hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı ve kamusal yaşama eşit katılım hakkı tartışmaya açık değildir. Kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve tüm ilgili kuruluşları; göstermelik etkinlikler yerine kalıcı çözümler üretmeye çağırıyoruz. Çünkü engellilerin ihtiyacı olan şey şenlik değil, eşitliktir. Sessizlik değil, hak mücadelesidir. Ve bizler, haklarımız görünmez hâle getirilene kadar susmayacağız."