Türkiye satrançta gelişim kaydetti

Son yıllarda altyapı çalışmalarına verilen önem sayesinde faaliyetleri ülke geneline yayılan ülke satrancı, dünyada tanınır hale geldi.

Federasyonun 2024'teki 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevini Fethi Apaydın'a devrederek onursal başkanlığa getirilen Gülkız Tulay, satrancın spor branşı olarak kabul görmesinin ardından daha popüler hale geldiğini anlattı.

"MÜTHİŞ BİR İVME VAR"

Satrançta başarıların artarak devam ettiğini belirten Tulay, "Başarılar sadece ulusal bazda değil, Avrupa ve dünya sahnesinde de kendini hissettiriyor. Son 10 yıldır müthiş bir ivme var. Bu durum, lisanslı sporcu sayısının artmasından başlayarak Avrupa'daki, dünyadaki çeşitli organizasyonlara katılan sporcularımızın derece almaları, şampiyonluk kürsüsüne çıkmasına kadar devam ediyor" diye konuştu.

Tulay, satrançta şu anda 1 milyon 800 bini aşkın lisanslı sporcunun bulunduğunu söyledi. Satrançta hedeflerine ulaştıklarının altını çizen Tulay, şöyle devam etti:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Hedeflerimiz arasında önce satrancı yatay anlamda ülkenin her tarafına yaymak, daha sonra da dikey anlamda bu gelişimi sağlamak vardı. Bu hedeflere ulaşmış bir dönem yaşadım.

Bunun için çok mutluyum. Bugün dünya sahnesinde yer alan sporcularımızın hemen hemen hepsi altyapıdan yetişen sporcularımız. Bunun en önemli kriterlerinden birisi yatay gelişimi sağlamaktı. Bugün Türk satrancını dünyada tanınır hale getirmek bu politikanın bir sonucu."

Büyükustalar (GM) Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş'un satrançta son yılların en popüler isimleri haline geldiğini belirten Tulay, "Ediz ve Yiğit Kaan, katıldıkları her turnuvada bizleri gururlandıran sporcularımız. Artık dünyada 'Türk satrancı' denildiğinde hemen Yağız'ın ve Ediz'in ismi anılıyor. Bunlar da müthiş bir ivme kazandılar. Başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyorlar. Bu durum, Türkiye'nin ve federasyonun tanıtımına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.