"Türkiye satrançta yetenek merkezi haline geldi"

Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye’nin satrançta önemli bir yetenek havuzu haline geldiğini belirterek, ülkenin Avrupa satrancına yön veren ülkeler arasında yer alacağını söyledi.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nı takip eden Azmaiparashvili, yaptığı açıklamada Türkiye’nin genç oyuncu potansiyeli, organizasyon kapasitesi ve Avrupa satrancındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GELİŞİMİN NET GÖSTERGESİ"

Türkiye’nin Avrupa satrancında giderek daha belirgin bir rol üstlendiğini vurgulayan Azmaiparashvili, geniş katılımlı gençlik turnuvalarının bu gelişimin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de düzenlenen organizasyonların sayısına ve niteliğine dikkati çeken ECU Başkanı, “Türkiye, kanaatimce Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa satrancına yön veren ülkelerle birlikte kesinlikle lider pozisyonda yer alacaktır” dedi.

Genç büyükustaların performansına da değinen Azmaiparashvili, özellikle 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş’un ortaya koyduğu başarıya vurgu yaptı.

Erdoğmuş’un yaşının çok ötesinde bir performans sergilediğini belirten Azmaiparashvili, “18-20 yaşlarına geldiğinde neler yapabileceği çok açık. Doğru bir gelişim süreciyle dünya şampiyonluğu yolunda ciddi bir şansa sahip olabilecek üstün yeteneklerden biri” değerlendirmesinde bulundu.

ANTRENMAN VURGUSU

Azmaiparashvili, yalnızca oyun gücünün değil, eğitim süreçlerinin ve antrenmanlarda yapay zekânın etkin kullanımının da bu başarıda önemli rol oynadığını ifade ederek, Türkiye’de dünya şampiyonluğu adaylığı potansiyeline sahip başka oyuncuların da bulunduğunu dile getirdi.

Bir Gürcü olarak Türkiye’nin satrançta gösterdiği gelişmeden memnuniyet duyduğunu söyleyen Azmaiparashvili, komşu ülkelerin başarılarının bölgesel anlamda da önemli bir motivasyon sağladığını sözlerine ekledi.