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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ: 73 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 94

Ajans Haberleri
  • 07.04.2024 20:36
  • Giriş: 07.04.2024 20:36
  • Güncelleme: 07.04.2024 20:36
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 94-73 mağlup ett​​​​​​​i.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Özgür Cengiz 1, Winston 8, Tevfik Akdamar 3, Homesley 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 10, Denmon, Ege Demir 7, O'Brien 7, Wiley 22, Mustafa Kurtuldum 4

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Perez 13, Franke 17, Leon Apaydın 6, Thomas 9, Yesukan Onar 12, Umut Bilen 2, Ata Kahraman 3, Murat Erensoy 1, Bruinsma 10

1. Periyot: 21-27

Devre: 40-56

3. Periyot: 57-73

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