Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 23:14
  • Giriş: 16.12.2024 23:14
  • Güncelleme: 16.12.2024 23:15
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 85-65 mağlup etti.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

Yalovaspor Basketbol: Hill 2, Johnson 13, Kadir Bayram 8, Peterka 9, Sherfield 5, Boran Güler, McConico, Krampelj 6, Egemen Güven 13, Nichols 9

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 10, Erdi Gülaslan 4, Sajus 18, Love 21, Zagorac 9, Franke 8, Starks 6, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar 3

1. Periyot: 17-27

Devre: 36-43

3. Periyot: 53-64

BirGün'e Abone Ol