Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Mersin Spor: 84 - TOFAŞ: 80

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 22:18
  • Giriş: 19.10.2025 22:18
  • Güncelleme: 19.10.2025 22:18
Kaynak: AA
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Olaseni 9, Cobbs 18, March 1, Leon Harun Apaydın 2, White 7, Kartal Özmızrak 6, Cowan 21, Cruz 4, Efe Ege Tırpancı 4, Bentil 12

TOFAŞ: Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Lewis 8, Blazevic 12, Thomasson 2, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Besson 13

1. Periyot: 20-21

Devre: 42-37

3. Periyot: 61-59

MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor, sahasında TOFAŞ'ı 84-80 yendi.

