Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 10, Yiğit Özkan, De Vries 16, Bruinsma 18, Bandaogo 7, Metin Türen, Pipes 18, Doğan Şenli 14, Johnson 2

Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 45-41

3. Periyot: 63-67

Beş faulle çıkanlar: 31.56 Doğan Şenli (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 33.21 Floyd (Aliağa Petkimspor)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 yendi.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. maçından da mağlup ayrıldı.