Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Mersin Spor: 78 - Fenerbahçe Beko: 87
Kaynak: AA
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin
Mersin Spor: OIaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil 5
Fenerbahçe Beko: Bocot JR 11, Melli, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7, Birch, Mert Emre Ekşioğlu
1. Periyot: 22-17
Devre: 42-45
3. Periyot: 57-65
MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 yendi.