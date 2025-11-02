Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Mersin Spor: 78 - Fenerbahçe Beko: 87

Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 22:17
  • Giriş: 02.11.2025 22:17
  • Güncelleme: 02.11.2025 22:17
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin

Mersin Spor: OIaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil 5

Fenerbahçe Beko: Bocot JR 11, Melli, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7, Birch, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 22-17

Devre: 42-45

3. Periyot: 57-65

MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 yendi.

BirGün'e Abone Ol