Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Mersin Spor: 92 - Karşıyaka: 87

Ajans Haberleri
  • 21.11.2025 22:41
  • Giriş: 21.11.2025 22:41
  • Güncelleme: 21.11.2025 22:41
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor: OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10

Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız

1. Periyot: 22-17

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-57

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)

MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.

BirGün'e Abone Ol