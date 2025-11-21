Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Mersin Spor: 92 - Karşıyaka: 87
Kaynak: AA
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
Mersin Spor: OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10
Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız
1. Periyot: 22-17
Devre: 41-40
3. Periyot: 63-57
Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)
MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.