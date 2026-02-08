Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes: 98 - Karşıyaka: 81

Ajans Haberleri
  • 08.02.2026 15:16
  • Giriş: 08.02.2026 15:16
  • Güncelleme: 08.02.2026 15:16
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 2, Dessert 8, Ercan Osmani 17, Erkan Yılmaz 11, Beaubois 5, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı 4, Lee 9, Swider 9, David Mutaf 9, Jones 5

Karşıyaka: Sokolowski 14, Samet Geyik 5, Gordic 5, Alston 8, Moody 8, Young 17, Serkan Menteşe, Bishop 12, Egemen Yapıcı, Manning 12, Mert Celep, Ege Özçelik

Beş faulle çıkanlar: 35.47 Dessert (Anadolu Efes), 38.50 Bishop (Karşıyaka)

1. Periyot: 22-19

Devre: 50-38

3. Periyot: 75-60

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi.

BirGün'e Abone Ol