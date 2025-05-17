Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 86 - Bursaspor: 95
Kaynak: İHA
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftasında Bursaspor deplasmanda İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor’u 86-95 mağlup ederek play-in oynamaya hak kazandı.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Öztürk, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Dotson 3, Van Beck 9, Williams 6, Russell 14, Troy Selim Şav 1, Tyree 14, Karahan Tuan Efeoğlu 15, Aldridge 8, Echenique14, Kılıçarslan Şenkahya 2, Yavuz Gültekin 2
Başantrenör: Burak Gören
Bursaspor :Brown 20, Berkay Candan 7, Sharma 8, Julius 16, Michineau 8, Grantham 20, Sarper David Mutaf 11, Gavrilovic 5, Ömer Utku Al 7
Başantrenör: Serhan Kavut
1. Periyot: 18-28 (Bursaspor lehine)
Devre: 43-42 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 61-70 (Bursaspor lehine)