  • 26.03.2026 15:45
  • Güncelleme: 26.03.2026 15:47
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta | Maçlar hangi gün, saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta heyecanı başlıyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise Basketbol Süper Ligi maçları hangi gün ve saat kaçta soruları geliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından paylaşılan programa göre yeni hafta, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın devamında 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günlerinde de birbirinden dikkat çekici maçlar basketbol gündemini belirleyecek. İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta programı ve maç saatleri.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 24. HAFTA MAÇ PROGRAMI

TarihSaatMaçSalon
Yarın18.00Trabzonspor - Bahçeşehir KolejiHayri Gür
Yarın18.00Glint Manisa Basket - Beşiktaş GAİNMuradiye Spor Kompleksi
Yarın20.30Onvo Büyükçekmece Basketbol - Türk TelekomGazanfer Bilge
28 Mart Cumartesi13.00Safiport Erokspor - Galatasaray MCT TechnicSinan Erdem
28 Mart Cumartesi15.30Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa PetkimsporPamukkale Üniversitesi
29 Mart Pazar15.30Anadolu Efes - TofaşTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi
29 Mart Pazar18.00Karşıyaka - MersinsporMustafa Kemal
29 Mart Pazar20.30Bursaspor - Fenerbahçe BekoTofaş Spor Salonu

YARIN OYNANACAK MAÇLAR

24. hafta perdesi yarın açılacak. Günün ilk maçlarında saat 18.00’de Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji ve Glint Manisa Basket - Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Günün son mücadelesinde ise saat 20.30’da Onvo Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom maçı oynanacak.

HAFTA SONU PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

28 Mart Cumartesi günü iki karşılaşma basketbolseverlerle buluşacak. 29 Mart Pazar günü ise haftanın dikkat çeken maçları arasında Anadolu Efes - Tofaş ve Bursaspor - Fenerbahçe Beko mücadeleleri yer alacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta, yarın başlayacak ve hafta sonu boyunca devam edecek. Programda hem yarın oynanacak üç maç hem de cumartesi ve pazar günlerinin dikkat çeken karşılaşmaları basketbol gündemini hareketlendirecek.

