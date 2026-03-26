Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta | Maçlar hangi gün, saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta heyecanı başlıyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise Basketbol Süper Ligi maçları hangi gün ve saat kaçta soruları geliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından paylaşılan programa göre yeni hafta, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın devamında 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günlerinde de birbirinden dikkat çekici maçlar basketbol gündemini belirleyecek. İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta programı ve maç saatleri.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 24. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Maç Salon Yarın 18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji Hayri Gür Yarın 18.00 Glint Manisa Basket - Beşiktaş GAİN Muradiye Spor Kompleksi Yarın 20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom Gazanfer Bilge 28 Mart Cumartesi 13.00 Safiport Erokspor - Galatasaray MCT Technic Sinan Erdem 28 Mart Cumartesi 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor Pamukkale Üniversitesi 29 Mart Pazar 15.30 Anadolu Efes - Tofaş Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 29 Mart Pazar 18.00 Karşıyaka - Mersinspor Mustafa Kemal 29 Mart Pazar 20.30 Bursaspor - Fenerbahçe Beko Tofaş Spor Salonu

YARIN OYNANACAK MAÇLAR

24. hafta perdesi yarın açılacak. Günün ilk maçlarında saat 18.00’de Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji ve Glint Manisa Basket - Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Günün son mücadelesinde ise saat 20.30’da Onvo Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom maçı oynanacak.

HAFTA SONU PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

28 Mart Cumartesi günü iki karşılaşma basketbolseverlerle buluşacak. 29 Mart Pazar günü ise haftanın dikkat çeken maçları arasında Anadolu Efes - Tofaş ve Bursaspor - Fenerbahçe Beko mücadeleleri yer alacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta, yarın başlayacak ve hafta sonu boyunca devam edecek. Programda hem yarın oynanacak üç maç hem de cumartesi ve pazar günlerinin dikkat çeken karşılaşmaları basketbol gündemini hareketlendirecek.