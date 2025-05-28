Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off serisi başlıyor
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın TOFAŞ-Bahçeşehir ve Fenerbahçe-Türk Telekom maçlarıyla başlıyor. Play-off'ta iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları yarından itibaren oynanacak.
Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ve TOFAŞ, çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.
Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.
BASKETBOL PLAY-OFF FİKSTÜR
Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:
Yarın:
- 18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
- 20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
30 Mayıs Cuma:
- 18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
- 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (Sinan Erdem)
31 Mayıs Cumartesi:
- 18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)
- 20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
1 Haziran Pazar:
- 18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)
- 20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)